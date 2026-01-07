AMPLIFIRE FESTIVAL in Hamburg

Am 7- und 8. August findet dieses Jahr im Hamburger Hafen zum ersten Mal das AMPLIFIRE FESTIVAL statt. Auf drei Bühnen werden vor atemberaubender Kulisse Alternative-Rock, Post-Hardcore und Punkrock dargeboten.

Die beiden Headliner sind noch nicht bekannt gegeben, diese sollen Mitte Februar mit der nächsten Bandwelle ins Line-Up gespült werden. Bereits bestätigt sind derweil u.a. FRANK TURNER & THE SLEEPING SOULS, TURBOSTAAT, LAURA JANE GRACE, JOHN COFFEY, JOOLS, SEVEN BLOOD und STILL TALK.

Damit stellt das AMPLIFIRE eine echte Alternative für alle im Norden dar, denen die zeitgleich stattfindenden ELBRIOT (auch in HAmburg) zu heavy oder das M'ERA LUNA (in Hildesheim) zu elektronisch und Gothic sind.

Aktuell gibt es noch eine Handvoll Tickets in der Super Early Bird Preisstufe, mit denen man 20  gegenüber der nächsten Preisstufe (Early Bird: 119 ) und sogar 50  gegenüber dem Normalpreis (Regular Bird: 149 ) spart. Tickets und weitere Infos gibt es