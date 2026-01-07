ONSLAUGHT verschiebt Europa-Tour

ONSLAUGHT sieht sich gezwungen, ihre ursprünglich für Januar und Februar geplante Europatour aufgrund "unvorhergesehener Umstände" zu verschieben.

Die Thrash Metal-Band gab über ihre Social Media-Kanäle bekannt, dass die Tour in den kommenden zwei Monaten nicht stattfinden kann und zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt wird. In ihrem Statement erklärt ONSLAUGHT:

"ONSLAUGHT bedauern, bekannt geben zu müssen, dass die ursprünglich für den Zeitraum vom 28. Januar bis zum 21. Februar geplante Europatour verschoben werden muss.

Aufgrund unvorhergesehener Umstände beschloss man, die Tour auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr zu verschieben. Diese Entscheidung fiel nicht leicht. Sie ermöglicht es ONSLAUGHT jedoch, in bestmöglicher Verfassung zurückzukehren und die Besetzung/Shows zu liefern, die die Fans erwarten und verdienen.

Wichtig ist, dass diese Termine zu 100 Prozent verschoben und nicht abgesagt werden. Die neuen Tourdaten werden bekannt gegeben, sobald sie bestätigt sind. Die Band bedankt sich bei den Fans, Veranstaltern und Partnern für ihr Verständnis und ihre anhaltende Unterstützung.

Wir freuen uns darauf, später in diesem Jahr mit der ganzen Kraft der ONSLAUGHT-Live-Erfahrung nach Europa zurückzukehren."