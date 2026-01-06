TV-Tipp: CHUCK BERRY und BILLY JOEL bei Arte

Irgendwie beruht unsere Musik auch auf dem Rock'n'Roll der Fünfziger. Wer sich also für diese Epoche interessiert, kann an diesem Freitag, dem 9. Januar ab 2150 Uhr bei Arte die Dokumentation "Chuck Berry" über den Rockn'Roller, der 2026 100 Jahre alt würde, ansehen. Weitere Informationen und einen Trailer kann man online beim Sender finden.



Wer auch dem Pop nicht abgeneigt ist, kann anschließend um 2325 Uhr beim Konzertfilm "Billy Joel - Live At Yankee Stadium" von 1990 dranbleiben. Dieser ist bis zum 8. Mai auch auf der Website von Arte zu sehen.

