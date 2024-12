Neue Musik von SOJOURNER

Eine neue Single von SOJOURNER steht kurz vor der Veröffentlichung. Morgen am 12.12.2024 kommt die neue Single 'Epitaphs' heraus und dürfte jetzt in der dunklen Jahreszeit nicht passender kommen können. Fans des Atmospheric Black Metal werden die dunklen Stunden nun entsprechend ausschmücken können. Die 2014 gegründete Band brachte bisher 3 Alben ("Empires of Ash", "The Shadowed Road", "Premonitions") heraus und ist längst nicht nur dem kleinsten Kennerkreis bekannt. Die neue Singel ist ab morgen bei Bandcamp als auch schon vorab bei Youtube online.

Quelle: SOJOURNER Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: sojourner