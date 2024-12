Running Order für das ROCK OUT FESTIVAL in Augsburg

Der Vollständigkeit halber gibt es hier den zeitlichen Ablauf des ROCK OUT Festivals, dem zweiten Stop der HARD CIRCLE-Festivals, am 13. Dezember in der Schwabenhalle in Augsburg:

15:30 Uhr: Doors

17:00 Uhr: AXXIS

18:05 Uhr: DYNAZTY

19:15 Uhr: H.E.A.T.

20:25 Uhr: GAMMA RAY

22:00 Uhr: KISSIN' DYNAMITE

23:40 Uhr: BLIND GUARDIAN

01:00 Uhr: Ende

Es gibt noch Tickets. Die Parksituation rund um die Schwabenhalle ist ausgezeichnet, das Messegelände ist über die Bundesstraße 17 oder die B300 gut zu erreichen. Andre Schnittker und ich werden vor Ort sein - man sieht sich! Übrigens wird am Samstag, den 14.12., das KNOCK OUT-Festival in der Schwarzwaldhalle in Karlsruhe stattfinden. Hierzu gibt es noch keine Running Order, aber es werden die gleichen Bands spielen und die Uhrzeiten dürften daher ähnlich sein.