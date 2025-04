NYTT LAND tourt

Die Mannschaft von NYTT LAND verkündet neue Live-Dates für die kommenden Monate.

Im Einzelnen heißt das:

Tour:

22 MAY 2025 Goes (NL) Podium 't Beest

24 MAY 2025 Vallet (FR) Lid ar Morrigan Festival

25 MAY 2025 Montpellier (FR) Secret Place

26 MAY 2025 Barcelona (ES) Sala Laut

29 MAY 2025 Lindau (DE) Club Vaudeville

03 JUN 2025 Krakow (PL) Gwarek



Summer Festivals:

06 JUN 2025 Leipzig (DE) Wave Gotik Treffen

15 AUG 2025 Dinkelsbühl (DE) Summer Breeze Festival

17 AUG 2025 Guebwiller (FR) Spirit In Black Festival

30 AUG 2025 Fribourg (CH) Arbor Pagan Festival

12 SEP 2025 Balve (DE) Balver Höhle, Prophecy Fest