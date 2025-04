LIK präsentiert

Und zwar die neue Single 'Morgue Rat', ehe am 18. April mit "Necro" das neue Album über Metal Blade Records erscheint.

Anbei die Trackliste der Scheibe:

01. Deceased

02. War Praise

03. They

04. Worms Inside

05. Morgue Rat

06. Shred Into Pieces

07. In Ruins

08. The Stockholm Massacre

09. Fields Of Death

10. Rotten Inferno