NO PLAYBACK FESTIVAL 2025 startet bald

Am 03.05.2025 findet das diesjährige NO PLAYBACK FESTIVAL in der Kulturhalle in Remchingen statt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht das 45-jährige Bestehen von GRAVE DIGGER. Zu diesem Anlass wird es einen entsprechenden Jubiläumsgig geben.



Weiterhin wird Sabina Classen (HOLY MOSES) zu Gast sein. Sie wird zusammen mit dem Autoren Dr. Nico Rose ihr neues Buch "Laut. Stark. Leben. - Zur Hölle mit den Selbstzweifeln" präsentieren.



Das Billing sieht wie folgt aus:

GRAVE DIGGER

TANKARD

EVIL INVADERS

WIZARD

DEZPERADOZ

FATEFUL FINALITY

STALLION

CAVE



Tickets sind über die Festivalhomepage erhältlich.

