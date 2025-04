Das im französischen Gascogne beheimatete Duo THE INSPECTOR CLUZO hat eine neue Single mit dem Namen 'We Win Together I’m Losing Alone' veröffentlicht.

Es ist die erste Veröffentlichung aus dem zehnten Album "Less Is More", welches am 6. Juni 2025 via F.The Bass player records/Virgin UK International erscheinen wird.



Zur Single gibt es auch ein Musikvideo des chilenischen Regisseurs Lorenzo de la Maza. Das wurde auf der gasconischen Farm Lou Casse der Band gedreht. Beide Musiker sind nämlich als Biobauern tätig.



Das Album beschäftigt sich mit den sehr ernsten Bedenken der Band hinsichtlich der Postwachstumsbewegung, die sie auf ihrer Bio-Farm umsetzen. Sie spiegeln diese landwirtschaftlichen Prinzipien im Umgang mit dem Musikgeschäft wider – beispielsweise in ihren Bemühungen, ihren CO2-Fußabdruck auszugleichen. So finanzieren sie sich zu 100 Prozent selbst und weigern sich, Verträge mit Majors oder Hedge Funds für ihre Tourneen abzuschließen.



Das ganze Jahr über ist die Band weltweit auf Tour. Auf der Bandhomepage gibt es dazu eine Übersicht.



In Deutschland sind die beiden wie folgt zu erleben:

11.10. Köln - Gebaude 9

15.10. Hamburg - Knust

16.10. Berlin - Lido

17.10. München - Strom