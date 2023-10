NORNÍR: Neues Album

Die im sächsischen Freiberg beheimatete Black-Metal-Band NORNÍR wird am 01.12.2023 ein neues Album veröffentlichen. Es trägt den Namen "Skuld" und wird via Northern Silence Productions erscheinen. Mit 'Dedicated To The Night' gibt es auch schon einen ersten Höreindruck.



Die Tracklist liest sich so:

1. Vígr

2. Krigsrop

3. Hel´s Postulate

4. Dedicated To The Night

5. Helvegen (Wardruna Cover)

6. Galdr

7. Høst, Du Ville Kraft

8. Pest

9. Ere the World Falls

10. Valr



Das Album kann bereits im Labelshop oder auch auf der Bandcamp-Seite der Band vorbestellt werden.

