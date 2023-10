IMPALEMENT: Neuer Song 'Legio Nihil' veröffentlicht

Die schweizer Black-Death-Metal-Band IMPALEMENT hat mit 'Legio Nihil' einen neuen Song veröffentlicht. Es ist die erste Single aus dem neuen Album "The Dawn Of Blackened Death". Das zweite Werk wird am 27.10.2023 in Eigenregie veröffentlicht.



Das Album wurde in den AMP Studios von Jens "Pestilence" aufgenommen. Gemixt und gemastert wurde es von Andy Classen (Stage One Studios). Für das Cover Artwork ist Carlos "Black Shadows" Aguilar verantwortlich.



Die Tracklist liest sich so:

1. The Herd Marches On

2. Dawn Of Blackened Death

3. Legio Nihil

4. The Old Ones

5. Will To Power

6. Death To The Gods

7. Chosen By Tragedy



Live wird die Band das neue Material demnächst ebenfalls vorstellen. Gemeinsam mit GORGOROTH geht es im November und Dezember auf die "Fear The Eternal Return"-Tour.



Folgende Termine sind bestätigt:

30.11. - Drachten/Iduna (NED)

01.12. - Trier/Mergener Hof (GER)

02.12. - Ghent/Chinastraat (BEL)

03.12. - Uden/De Pul (NED)

04.12. - Birmingham/The Asylum (UK)

05.12. - Manchester/Rebellion (UK)

06.12. - Glasgow/Slay (UK)

07.12. - London/Underworld (UK)

08.12. - Amersfoort/Fluor (NED)

09.12. - Dortmund/Junkyard (GER)

10.12. - Leipzig/Hellraiser (GER)

