WEIGHTLESS WORLD präsentiert das Musikvideo zu 'Eyes Of A God'

In wenigen Wochen präsentiert die finnische Melodic-Metal-Band WEIGHTLESS WORLD ihr zweites Studioalbum mit dem Titel "Sleepwalker" (VÖ: 09.11.23). Aktuell wurde zum neuen Song 'Eyes Of A God' ein Musikvideo gedreht und via Youtube verbreitet.

Der Gitarrist Valtteri zum Song: "Wenn ich über Demos spreche, war ich mir noch nie so sicher und überzeugt, wie vom Potenzial von 'Eyes Of A God'. Die erste Version war jedoch melancholischer und langsamer und brauchte dringend einen Energieschub, um von etwas Gutem zu etwas Besonderem zu werden. Also nahm ich das Lied und begann meiner Vision entsprechend, den Grundrhythmus schwungvoller zu gestalten und ein paar neue Teile zu komponieren, um es energievoller und interessanter zu machen. Das Ergebnis ist eine epische und faszinierende Mischung aus „energetischer Schwere“, die mir beim Hören immer noch Gänsehaut bereitet.