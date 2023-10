HÄLLAS mit Livealbum

Die Schweden HÄLLAS veröffentlichten am 27. Oktober ihr erstes Livealbum unter dem Namen "The Hällas Saga - Live At Cirkus". Hierfür wurde das Konzert im Cirkus, Stockholm vom 10. April des letzten Jahres aufgenommen. Bestellen kann man sich das Teil auf CD oder Vinyl im offiziellen Shop der Band: https://shop.hallasband.com/products/utan-namn-11okt-_17-02

Die Tracklist:

1. Repentance

2. The Golden City Of Semyra

3. Beyond Night And Day

4. Strider

5. The Astral Seer

6. Carry On

7. Star Rider

8. Hällas