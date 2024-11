NIGHT IN GALES: Neue Single mitsamt Video

So langsam wirft der neue NIGHT IN GALES-Langdreher "Shadowreaper" immer länger Schatten voraus. Ab dem 6. Dezember wird der Nachfolger des starken "The Black Stream" dabei von Apostasy Records in die Regale gebracht, doch schon jetzt könnt ihr euch mit der neuen Single 'Into The Evergrey' einen ersten Eindruck vom Songmaterial verschaffen. Auch das Video ist dabei übrigens mehr als sehenswert, wovon ihr euch hier überzeugen könnt:

Und wer direkt noch mehr hören möchte, findet hier bereits das Lyrics-Video zur vorherigen Single 'Spirals':