VELVET VIPER: The Final Chapter Tour

Sängerin Jutta Weinhold und ihre Mannen von VELVET VIPER haben für 2025 die "The Final Chapter Tour" angekündigt. Die Grand Dame bringt letztmalig ihren episch dramatischen Heavy Metal auf die Bühne, nimmt Freunde und Fans zum letzten Mal mit auf eine magische Reise.

Hier das offizielle Statement von Jutta:

"An alle Freunde und Fans! Velvet Viper werden sich 2025 mit "The Final Chapter" Tour verabschieden. So bleibt mir noch ein Jahr Zeit für ein face to face wie seit fast 60 Jahren -smile- Am 23.11.24 sehen wir uns allerdings in Waldbronn, im soundcheck one. Lasst uns dort das Eisen noch einmal ordentlich schmieden."

