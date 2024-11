Newcomer aus Österreich: HALF STEP DOWN mit erster Single am Start

Frische Töne aus dem Lechtal - Sänger Stefan Wilhelm alias Stevy Rox gründete die Alternative Rock-Band HALF STEP DOWN in diesem Jahr, nachdem er schon einige Jahre solo als Singer/Songwriter durch die Pubs und Clubs tingelte. Mit 'Joker' erschien am 25. Oktober die erste Single.

Stevy schreibt dazu: "Manchmal hat man einfach Phasen im Leben wo es einem nicht gut geht, alles scheiße findet und sich selber nicht mag. In solchen Momenten tut es einfach gut, jemanden zu haben, der einen wieder auf die richtige Spur bringt und eine andere, schönere Welt zeigt. Das ist dann eben dein ganz persönlicher Joker."

Das Musikvideo zu 'Joker' könnt ihr euch hier anschauen:

https://www.youtube.com/watch?v=u19bYirahBQ