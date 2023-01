NIGHT DEMON: Album am Start!

Was habe ich diese Band auf dem Rock Hard Festival gefeiert!

Die Jungs von NIGHT DEMON haben mit "Outsiders" ihr neues Album angekündigt.

Und bevor das gute Stück am17. März erscheint, haben wir mit dem starken Artwork sowie dem Video zum Titeltrack auch einige Appetizer für euch.

Anbei auch die Trackliste:

01. Prelude

02. Outsider

03. Obsidian

04. Beyond The Grave

05. Rebirth

06. Escape From Beyond

07. A Wake

08. The Wrath