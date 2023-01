GRAVE PLEASURES: Neuer Clip

Heute geht es richtig ab mit neuen Songs und Clips - auf diesen Zug wollen nämlich auch die GRAVE PLEASURES-Jungs aufspringen.

Sie hauen uns mit 'Society Of Spectres' den ersten Vorgeschmack des am 21. April erscheinenden Albums "Plagueboys" vor die Nase.

Anbei die Trackliste:

1. Disintegration Girl

2. Heart Like A Slaughterhouse

3. When The Shooting's Done

4. High On Annihilation

5. Lead Balloons

6. Imminent Collapse

7. Society Of Spectres

8. Conspiracy Of Love

9. Plagueboys

10. Tears On The Camera Lens