VANISH: Albumdetails

Bevor über El Puerto Records am 31. März das neue VANISH-Album mit dem Titel "A Hint Of Solace" erscheint, möchten wir euch in Form des Artworks und der Songliste die ersten Informationen natürlich nicht vorenthalten.

Es ist das bereits fünfte Album der Power-Metaller aus Stuttgart.

Die Songs:

1. Crowdpiercer

2. Walk With Me Through Fire

3. Act/Live/Resolve

4. The Crossing

5. Voyage In Suffering

6. Black Elation

7. As Though The Dead Are Here

8. A Hint Of Solace