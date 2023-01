RPWL mit Krimi

In Form des Songs 'Victims Of Desire' präsentieren uns die Art-Rocker von RPWL heute einen neuen Appetizer zu ihrem über Gentle Art Of Music/Soulfood erscheinenden Albums "Crime Scene".

Auch für Nicht-True-Crime-Fanatiker könnte der 17. März also ziemlich interessant werden.

Passend hierzu startet Ende ärz auch die Tour der Jungs - anbei die Dates:

30.03. D-Stuttgart clubCANN

31.03. D-Bonn, Harmonie

01.04. NL-Zoetermeer, De Boerderij

02.04. UK-Chepstow, Winter’s End, Drill Hall

03.04. UK-Bilston, The Robin

04.04. UK-Glasgow, Slay

05.04. UK-Oundle, Queen Victoria Hall

06.04. UK-London, Boston Music Room

07.04. B-Verviers, Spirit of 66

08.04. F-Pagney-derrière-Barine, Chez Paulette

09.04. CH-Pratteln, Z7

10.04. D-Dortmund, Piano

13.04. PL-Warschau, Progresja

14.04. PL-Piekary Slaskie, Andaluzja

15.04. PL-Suchy Las, Centrum Kultury

16.04. D-Reichenbach, Artrock Festival

18.04. D-Berlin, Maschinenhaus

19.04. D-Hamburg, Knust

20.04. D-Isernhagen, Blues-Garage

21.04. D-Rüsselsheim, Das Rind

22.04. D-Freising, Lindenkeller