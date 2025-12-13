NIGHTSHADE mit drittem Album 2026
Die Melodic-Death-Metal-Band NIGHTSHADE, aus der Schweiz, hat für den 18.02.2026 sein drittes Studioalbum "In Essence Divided" angekündigt. Mit 'Dissonant Void' gibt es, via My Kingdom Music, bereits einen Vorgeschmack auf den neuen Silberling.
"In Essence Divided" Trackliste:
01. Stateless Journey
02. Origins Of Light
03. The Crucible
04. Night Torn
05. Dissonant Void
06. Baiterek
07. Ov Seas & Seeds
08. In A Dream
09. Come Undone
10. Brother Of Sleep
NIGHTSHADE - Dissonant Void (ft. Skevent) (OFFICIAL VIDEO)
https://www.youtube.com/watch?v=PeSf96z9ZFA
