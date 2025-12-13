NIGHTSHADE mit drittem Album 2026

Die Melodic-Death-Metal-Band NIGHTSHADE, aus der Schweiz, hat für den 18.02.2026 sein drittes Studioalbum "In Essence Divided" angekündigt. Mit 'Dissonant Void' gibt es, via My Kingdom Music, bereits einen Vorgeschmack auf den neuen Silberling.







"In Essence Divided" Trackliste:





01. Stateless Journey

02. Origins Of Light

03. The Crucible

04. Night Torn

05. Dissonant Void

06. Baiterek

07. Ov Seas & Seeds

08. In A Dream

09. Come Undone

10. Brother Of Sleep





NIGHTSHADE - Dissonant Void (ft. Skevent) (OFFICIAL VIDEO)







https://www.youtube.com/watch?v=PeSf96z9ZFA





