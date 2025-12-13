AMONGRUINS kommt mit neuem Studioalbum
Am 20.02.2026 wird der neue Langspieler von AMONGRUINS, via Theogonia Records, veröffentlicht werden. Der Vorverkauf, für die Melodic-Death-Metal-Scheibe, läuft bereits auf Hochtouren über den Labelpartner. Auf YouTube gibt es mit 'Red Devine' ein LyricVideo als Vorgeschmack.
"Advent of Chaos" Trackliste:
01. Frozen To The Core
02. Advent Of Chaos
03. Red Devine
04. Into The Flame
05. A Symphony Of Loss
06. Open Wounds
07. Chained
08. Night Mother
AMONGRUINS - "Red Divine" (Official Lyric Video)
https://www.youtube.com/watch?v=79z4aCsAz8M
