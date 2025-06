NERVOSA zertrümmert Köpfe

Nach der Veröffentlichung ihres fünften Studioalbums "Jailbreak" (2023, via Napalm Records) meldet sich NERVOSA mit der neuen Single 'Smashing Heads' zurück.



Die Band kommentiert:

"Diese neue Single feiert 15 Jahre NERVOSA, ein Resümee unserer musikalischen Reise durch diese Jahre. 'Smashing Heads' ist eine besondere Veröffentlichung, um diesen Meilenstein zu feiern und ein Kapitel abzuschließen, bevor wir mit unserem nächsten Album etwas völlig Neues auf den Weg bringen.

'Smashing Heads' handelt von der Besessenheit durch Gefühle, die einen in den Wahnsinn treiben können. Das Gefühl, außer Kontrolle zu sein, weil man nicht hinter sich lassen kann, was man fühlt. Jeder von uns hat eine andere Art, auszuflippen und das ist es, was man in unserem Videoclip sehen kann", sagt die Band über den neuen Song.

Wir haben sehr hart daran gearbeitet, unsere Visionen und Ideen dazu einzubringen. Gabriela ist Schauspielerin und hat uns sehr bei der Darstellung und der Konzeption des Videos geholfen. Wir haben im Keller unseres Studios aufgenommen und sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis, aber wir können es kaum erwarten, ein neues Album und weitere neue Songs zu veröffentlichen."



Smashing Heads







https://www.youtube.com/watch?v=nwwazBnG7iA

