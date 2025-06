MONO INC. ist im Schmerz verloren

Am 15. August 2025 erscheint via NoCut das neue Album "Darkness" von MONO INC. Nach 'In My Darkness' und 'Dein Anker' erscheint mit 'Lost in Pain' die nächste Single.



Die Band kommentiert:

"Einen Verlust zu erleben oder auch an extremer Verlustangst zu leiden, kann sich unglaublich vernichtend anfühlen. Es kann sogar das Gefühl auftreten, ohne eine bestimmte Person nicht leben zu können und sich im Schmerz zu verlieren. Aber wir können das schaffen, wenn wir, wie in diesem Song, unseren Schmerz anerkennen und ihm mitfühlend Raum und Worte geben."



Lost in Pain







https://www.youtube.com/watch?v=NjyUzKF5FQw



Dein Anker







https://www.youtube.com/watch?v=YlAvEFosD3E



In My Darkness







https://www.youtube.com/watch?v=zOpq-16Zi5Y

Quelle: Oktober Promotion Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: mono inc darkness lost in pain dein anker in my darkness