GUS G. & RONNIE ROMERO mit gemeinsamer Single

Nach dem bereits veröffentlichten Solotrack 'Advent' von Gus G., hat sich der Gitarrist und das FIREWIND-Gründungsmitglied mit Sänger Ronnie Romero (RAINBOW, ex-MICHAEL SCHENKER GROUP u.a.) zusammengetan, um nicht nur eine ausgedehnte Europatournee und Festivalauftritte zu absolvieren, sondern auch die neue Videosingle 'My Premonition' zu präsentieren.



Gus G. kommentiert:

"Es ist schon eine Weile her, dass ich mit einem anderen Künstler zusammengearbeitet habe, und ich bin wirklich glücklich, mit einem der besten Rocksänger dieser Generation zusammenzuarbeiten, dem unglaublichen Ronnie Romero. Ich und Ronnie sind schon seit ein paar Jahren befreundet und ich bin froh, dass wir endlich zusammen Musik gemacht haben. Ich hatte vor kurzem diesen Track fertiggestellt, an dem ich mit meinem Produzenten Dennis Ward (MAGNUM, UNISONIC, etc.) gearbeitet hatte, und ich dachte, er würde perfekt zu Ronnies Gesangsstil passen. Wenn du ein Fan von BLACK SABBATH (Dio & Tony Martin Ära) bist, dann denke ich, dass du dieses Stück mögen wirst!

Ihr könnt davon ausgehen, dass wir 'My Premonition' bei den kommenden Festivalshows in diesem Sommer spielen werden, aber auch auf unserer gemeinsamen Europatour im Herbst."



My Premonition







https://www.youtube.com/watch?v=HcK9otAxn44



Advent







https://www.youtube.com/watch?v=izW3i8ZRTMs



GUS G. & RONNIE ROMERO // Convergence European Tour 2025 (tour trailer)







https://www.youtube.com/watch?v=CaFVp0Orjd4





GUS G. & RONNIE ROMERO // Convergence European Tour 2025:



10.10.25 (ES) Santander, Escenario

11.10.25 (ES) Madrid, El Sol

12.10.25 (ES) Zaragoza, Sala Lopez

13.10.25 (ES) Barcelona, Wolf

14.10.25 (ES) Mallorca, Full Metal Holiday

17.10.25 (IT) Rome, Crossroads

18.10.25 (IT) Bologna, Alchemica

19.10.25 (IT) Bergamo, Druso

21.10.25 (DE) Nürnberg, Hirsch

22.10.25 (DE) Bensheim, Rex

24.10.25 (DE) Hamburg, Bahnhof Pauli

25.10.25 (DE) Isernhagen, Bluesgarage

26.10.25 (DE) Leipzig, Hellraiser

27.10.25 (DE) Augsburg, Spektrum

28.10.25 (DE) Munich, Backstage

29.10.25 (DE) Aschaffenburg, ColosSaal

30.10.25 (DE) Bielefeld, Lokschuppen

31.10.25 (NL) Oss, Groene Engel

01.11.25 (NL) Amersfoort, Fluor

02.11.25 (NL) Drachten, Iduna

04.11.25 (PL) Warsaw, Hybrydy

