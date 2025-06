KEEP IT TRUE-Festival Streams auf Youtube: SACRED BLADE, HEIR APPARENT, DOMINE, DRIFTER und mehr

Das Keep It True 2025 ist zwar schon eine Weile vorbei, aber ich habe gerade gesehen, dass zwei Auftritte komplett als professioneller Stream auf Youtube zu finden sind. Ein echter Leckerbissen für Metaller, da ist zuerst einmal die legendäre Band SACRED BLADE:

Dies ist die Trackliste:

2:54 - The Enlightenment (Intro)

4:43 - Master Of The Sun

10:10 - In Light of the Moon

13:42 - Fieldz the Sunshrine

19:00 - The Pressing

23:52 - Of the Sun + Moon

29:16 - The Transient

32:29 - Moon

36:27 - Legacy

41:46 - Perpetual Movementz

42:47 - Salem

47:41 - The Alien

Genauso cool und kultig ist der Auftritt von HEIR APPARANT:

Des Weiteren ist der Gig von DOMINE ebenfalls abrufbar:

Hier ist der Link zu dem Video der US-Metaller DRIFTER:

Wer echten Stahl möchte, bekommt ihn bei SACRED STEEL:

Ebenfalls nachträglich nocn zu genießen ist der Stream von ALIEN FORCE:

Etwas hardrockiger ist FREEWAYS:

Es folgt PURGATORY:

Und den Abschluss macht SLAUTER XTROYES:

Viel Spaß beim Nachhören!