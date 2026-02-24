NECROTTED: Neues Album für April angekündigt
Die schwäbische Death-Metal-Band NECROTTED wird am 24.04.2026 ein neues Album veröffentlichen. Es trägt den Namen "We Are The Gods That Tear Ourselves Apart" und wird via Reaper Entertainment erscheinen und wurde von Marco Bayati aufgenommen und gemischt. Marco Kollenz war für das Mastering zuständig.
Die Tracklist liest sich so:
1. Apotheosis
2. Zeitenschlächter
3. Origin Of Human Sins
4. Deus Ex
5. Radiant Ransom
6. Fat God
7. Circus Sapians
8. The Best and the Worst of Times
9. Holy Shit Talker
10. Gottgeburt
Aus dem Werk hat die Band am 19.02.2026 den Song 'Origin Of Human Sins' veröffentlicht. Bereits im Dezember erschien die Single 'Zeitenschlächter' (feat. Lukas Of MENTAL CRUELTY).
Das Album kann im Labelshop bereits vorbestellt werden.
https://www.youtube.com/watch?v=AlD_dzIs2rM
