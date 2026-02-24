VANISHMENT - And Now We Die

And Now We Die

Mehr über Vanishment

Genre:
Heavy / Thrash Metal
∅-Note:
7.00
Label:
M-Theory Audio
Release:
23.01.2026

    < 5 Wertungen

    1. Scarred In Fate
    2. Darkened Innocence
    3. How I Bleed
    4. Steel Demise
    5. Die In My Shelter
    6. Engraved Under Skin
    7. Unleash The Storm
    8. Conviction
    9. Ellipsis
    10. Ashes And Bone

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

