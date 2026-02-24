Finstere Kunst für anspruchsvolle Zuhörer.

Die vielen Gefühlsregungen, die mich gepackt haben, als ich zum ersten Mal mit dem neuen Album von PONTE DEL DIAVOLO in Kontakt gekommen bin, lassen sich schwer summieren. Stand zunächst die Vermutung im Raum, hier sei eine weitere Gothic-Metal-Combo mit leichtem Prog-Einschlag am Start, der es extrem schwer zu fallen scheint, die einzelnen Kompositionen auf den Punkt zu bringen, ohne sich dabei in konfusen Songstrukturen zu verlieren. Mausert sich der vollkommen eigenwillige Mix aus dezenten Schwarzmetall-Versatzstücken, etwas widerborstigem, finsterem Modern Prog und recht kontrastreich arrangierten Post-Punk-Fragmenten zu einer bewegenden Melange aus stimmungsvollem Storytelling und ambitionierten, anspruchsvollen Sounds. Die ziehen einen von Sekunde zu Sekunde mehr in ihren Bann zieht, was nach den ersten spärlichen Eindrücken dann doch überraschend kommt.



Das italienische Ensemble hat in der Vergangenheit schon beim Roadburn Festival für Aufsehen gesorgt, und das mitunter auch, weil man sich gerne gegen konventionelles Songwriting stellt, mit ungewöhnlicher Rhythmusarbeit gegen den Strom schwimmt, aber auch mit verqueren Vocals, bestehend aus epischen Passagen und launischem Sprechgesang, immer wieder Neues ausprobiert, ohne dabei das Risiko zu scheuen. Denn auch auf "De Venom Natura" ist das Material bedingt durch die eigenartig anmutenden Klangkombinationen gewöhnungsbedürftig und alles andere als leicht zugänglich. Dass die sieben neuen Stücke gerne auch mal etwas weiter gestreckt werden, Doom- und Gothic-Reminiszenzen immer wieder überraschende Wendungen hervorbringen und die Band völlig unbeirrt von jedweden sich auftürmenden Fragezeichen ihr Ding durchzieht, macht das Ganze nicht leichter und schränkt den letztendlichen Hörerkreis ganz bestimmt noch weiter ein. Allerdings lässt sich PONTE DEL DIAVOLO davon sicher nicht beeindrucken und hält beharrlich und konsequent an einer schwer greifbaren, aber dennoch extrem spannenden Vision fest!



"De Venom Natura" ist düsterer Epic Metal, der auf vielen Umwegen zum Ziel gelangt, auf den einzelnen Teilstrecken aber definitiv Beachtliches leistet. Von einem anstrengenden, ja womöglich auch angestrengten Ersteindruck bis hin zum vielseitig strahlenden Kunstwerk braucht es viel Geduld. Doch diese Südeuropäer haben ein solch verführerisches Potenzial, dass man Letztgenannte unglaublich gerne aufbringt und sich selbst mit einem modernen Art-Metal-Masterpiece belohnt.