CONSCIOUS PILOT: Single 'Internet Support' veröffentlicht

Die im Jahre 2023 in Glasgow gegründete Post-Punk-Band CONSCIOUS PILOT hat am 20.02.2026 die Single 'Internet Support' veröffentlicht.

Es ist der erste Song vom Debütalbum "Human Poultry", welches am 08.05.2026 via Devilduck Records erscheinen wird.



Der aktuelle Song wurde in den RAK Studios in London aufgenommen und thematisiert die Schwierigkeiten bei der Integration moderner Technologien und kritisiert die Abhängigkeit der Gesellschaft von diesen. Eine gesellschaftliche Stellungnahme zum Aufstieg der KI und dem Mangel an menschlicher Interaktion im Alltag.



Das Album kann bereits vorbestellt werden.

https://www.youtube.com/watch?v=YuJCSlC5v2w