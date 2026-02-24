NCN 2026: PETER HEPPNER, RINA PAVAR und weitere Bands bestätigt
Für das NCN-Festival 2026 in Deutzen sind in den vergangenen Tagen weitere Bands bestätigt worden.
Diese sind:
PETER HEPPNER
RINA PAVAR
ELINBORG
SIERRA VEINS
AMBASSADOR21
GRUNDEIS
SIGLO XX
MRDTC
VANGUARD
Bisher bestätigt waren:
SAMSAS TRAUM
BAGGER 258
MARC ALMOND (Best-Of SOFTCELL und Solo)
GIRLS UNDER GLASS (Best-Of-Show zum 40-jährigen Bestehen)
MELOTRON
OF THE WAND AND THE MOON
INTENT:OUTTAKE
THE FOREIGN RESORT
ATLAS BIRD
HINFORT
Das Festival findet vom 04.09. bis 06.09.2026 im Kulturpark Deutzen statt.
Bereits am 03.09.2026 gibt es die bekannte Warm-Up-Party. Bei dieser werden PRAGER HANDGRIFF, TYSKE LUDDER und zwei weitere Bands zu erleben sein.
Die Tickets sind im Festival-Onlineshop erhältlich.
- www.facebook.com/ncnfestival
Swen Reuter
