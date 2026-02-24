GAMA BOMB auf Tour mit LICH KING
Kommentieren
Die Thrasher von GAMA BOMB kommen bald auch zu uns, ihre "Eurothrash '26"-Tour steht an, die sie gemeinsam mit LICH KING beschreiten.
Anbei die Dates:
3/27/2026 Hannover Cafe Glocksee
3/28/2026 Lübeck Treibsand
3/29/2026 Arnhem (NL) Willemeen
3/31/2026 Leipzig Bandhaus
4/1/2026 Bochum Trompete
4/2/2026 Paris (FR) Backstage By The Mill
4/3/2026 Ostend (BE) Twilight Bar
4/4/2026 Tilburg (NL) Little Devil
4/5/2026 Arlon (BE) LEntrepôt
4/6/2026 Salzburg (AT) Rockhouse
- Quelle:
- Redakteur:
- Marcel Rapp
- Tags:
- gama bomb tour lich king
0 Kommentare