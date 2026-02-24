GAMA BOMB auf Tour mit LICH KING

Die Thrasher von GAMA BOMB kommen bald auch zu uns, ihre "Eurothrash '26"-Tour steht an, die sie gemeinsam mit LICH KING beschreiten.

Anbei die Dates:

3/27/2026  Hannover  Cafe Glocksee

3/28/2026  Lübeck  Treibsand

3/29/2026  Arnhem (NL)  Willemeen

3/31/2026  Leipzig  Bandhaus

4/1/2026  Bochum  Trompete

4/2/2026  Paris (FR)  Backstage By The Mill

4/3/2026  Ostend (BE)  Twilight Bar

4/4/2026  Tilburg (NL)  Little Devil

4/5/2026  Arlon (BE)  LEntrepôt

4/6/2026  Salzburg (AT)  Rockhouse

