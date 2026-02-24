DYING AWKWARD ANGEL: Neue Single
Kommentieren
24.02.2026 | 23:00
Die neueste, digitale Single der Todesbleiformation DYING AWKWARD ANGEL aus Italien heißt 'The Fallen' und ist eine Auskopplung vom letztjährigen Album "This Missing Frame". Ein Audioclip ist seit heute online.
Die neueste, digitale Single der Todesbleiformation DYING AWKWARD ANGEL aus Italien heißt 'The Fallen' und ist eine Auskopplung vom letztjährigen Album "This Missing Frame". Ein Audioclip ist seit heute online.
https://www.youtube.com/watch?v=aehAJlkkW-g
- Quelle:
- Asher Media Relations
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- dying awkward angel this missing frame the fallen
0 Kommentare