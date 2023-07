NECRONOMICON EX MORTIS: Vorabsingle der nächsten EP

Am 11. August soll die neue EP "Silver Bullet" der US-amerikanischen Death-Metal-Truppe NECRONOMICON EX MORTIS auf den Markt kommen. Heute ging vorab ein animierter Audioclip zu 'Crypt Of The Gorilla God' online.





