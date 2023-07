VOLLE KRAFT VORAUS Festival am kommenden Samstag! Letzte Infos!

Wir haben die letzten aktuellen Infos zum VOLLE KRAFT VORAUS Festival für euch, welches am kommenden Samstag in der Ratiopharm Arena Neu-Ulm bereits zum fünften Mal stattfindet.



Hier die Running Order:

:

Hier die Zeiten für die Autogrammstunden:



Und hier noch alle aktuellen Infos zum Festival direkt vom Veranstalter:

"DER COUNTDOWN LÄUFT!

Unsere Vorfreude steigt und steigt! In wenigen Tagen ist es nun endlich soweit! Unser Volle Kraft Voraus Festival 2023 steht unmittelbar bevor und aus diesem Grund möchten wir Euch heute zusammengefasst die wichtigsten Festivalinformationen veröffentlichen.

VORVERKAUF / TAGESKASSE:

Der Vorverkauf ist noch bis Freitag 14.07. 18:00 geöffnet. Tickets sind online unter: https://www.eventim.de/.../eisbrecher-volle-kraft-voraus.../

sowie an allen bundesweiten Vorverkaufsstellen erhältlich!

Für alle kurzentschlossenen unter Euch, es werden noch Tickets an der Tageskasse erhältlich sein. Die Tageskasse an der Arena ist ab 13:00 geöffnet.

BÄNDCHENUMTAUSCH:

Alle Festivalbesucher erhalten ein hochwertiges Festivalstoffbändchen. Diese werden Euch direkt, vor dem Einlass auf das Konzertgelände, angelegt. Um einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können, haltet bitte Euer Festivalticket bereit! Der Bändchen-Umtausch startet pünktlich ab 13:00!

----Besucher mit einem "Stehplatz"-Ticket bitten wir, ihre Karte gegen ein Bändchen an der Stehplatz -Umtauschstation zu tauschen.

----Besucher mit einem "Sitzplatz"-Ticket bitten wir, ihre Karte gegen ein Bändchen an der Sitzplatz-Umtauschstation zu tauschen.

ACHTUNG, WICHTIG!: Alle Inhaber von Print@Home Tickets (Steh - oder Sitzplatz Kategorie) bitten wir, direkt an die Tageskasse zu kommen, um das Ticket zu scannen und gegen ein Festivalstoffbändchen einzutauschen!

Bitte beachtet, das Ihr innerhalb der Arena (Foyer ausgeschlossen) mit Eurem jeweiligen Bändchen, entweder Zutritt zum Stehplatz Bereich oder zum Sitzplatz Bereich erhaltet! Wir bitten Euch den Anweisungen unseres Sicherheitspersonals Folge zu leisten.

WICHTIG: Ein Upgrade in den jeweiligen anderen Bereich ist möglich! Wer dieses in Anspruch nehmen möchte wendet sich bitte vor Ort an das Personal an der Tageskasse!

PARKPLATZ:

Bitte orientiert Euch am Parkleitsystem der Ratiopharm Arena und folgt der Ausschilderung „P1“.

Der Parkplatz steht Euch in der Zeit von 15.07. ab 09:00 bis 16.07., 08:00 kostenfrei zur Verfügung. Wir bitten Euch nicht „wild“ zu parken, den Anweisungen unserer Parkplatzeinweiser jederzeit Folge zu leisten, Rücksicht auf andere zu nehmen und Müllaufkommen zu vermeiden! Bitte beachtet, das am Sonntag 16.07. eine Veranstaltung rund um die Arena stattfinden wird.

Ab 09:00 ist der Parkplatz geschlossen und eine Ausfahrt für mehrere Stunden nicht mehr möglich!

EINLASSREGELUNG TASCHEN / RUCKSÄCKE:

Im Sinne eines zügigen Einlassprozederes empfehlen wir allen Festivalbesuchern, dringend Taschen und Rucksäcke (grösser als A4 Format) in jeglicher Form nicht mit auf das Festivalgelände zu nehmen. Bitte lasst diese nach Möglichkeit zu Hause, im Hotel oder Auto. Ein generelles Verbot für Taschen oder Rucksäcke auf dem Festivalgelände werden wir nicht einführen! Solltet Ihr auf eure Tasche oder euren Rucksack nicht verzichten können, stellt Euch bitte auf deutlich strengere Einlasskontrollen und gegebenenfalls längere Wartezeiten am Einlass ein. Diese müssen direkt nach Check In an der Garderobe in der Arena gegen eine Gebühr abgegeben werden. Wir hoffen auf Euer Verständnis!

ÖFFNUNGZEITEN:

Besucherparkplatz: 15.07. ab 09:00 Uhr bis 16.07.,08:00 Uhr

Bändchen-Umtauschstation: ab 13:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Tageskasse & Gästeliste: ab 13:00 Uhr bis 21:00 Uhr

GASTRONOMIE:

Wie bereits aus den vergangenen Jahren bekannt sein dürfte, werden aufgrund rechtlicher Vorgaben seitens der Arena EIN TEIL der Essens- und Getränkestände bargeldlos arbeiten. Dies wird über die „ratiopharm Arena Card“ abgewickelt. Hiervon betroffen sind alle in der Arena befindlichen Essens- und Getränkestände. Auch der Getränkewagen auf dem Open Air Bereich wird darüber hinaus bargeldlos gehalten. Um einen besseren Überblick zu erhalten haben wir Euch einen Gastroplan erstellt!

Die „ratiopharm Arena Card“ ist beim „orange“ gekleideten Payment-Personal in der ratiopharm Arena sowie an der zentralen Payment-Kasse (siehe Gastroplan) erhältlich und kann dort direkt aufgeladen werden. Selbstverständlich steht Euch das Personal bei weiteren Fragen während der gesamten Veranstaltung jederzeit zur Verfügung.

Die „ratiopharm Arena Card“ kostet keinen Cent! Es werden lediglich 2 Euro Pfand pro Karte erhoben, welches selbstverständlich bei Rückgabe zusammen mit dem auf der Karte befindlichen Restguthaben an der Payment-Kasse an Euch zurückgezahlt wird.

Entscheidet selbst, ob Ihr die „ratiopharm Arena Card“ für den nächsten Arenabesuch mit nach Hause nehmt oder die Karte zurückgebt und Euch das Restguthaben direkt nach Beendigung der Veranstaltung ausbezahlen lasst! Weitere Informationen zur „ratiopharm Arena Card“ sind auch hier zusammengefasst: https://ratiopharmarena.de/besucher/ratiopharm-arena-card

Alle weiteren Festivalinformationen wie Running Order, Autogrammstunden, Geländeplan, Anfahrt und vieles mehr findet Ihr auf unserer Homepage unter: http://www.vkv-festival.de

Wir wünschen Euch eine sichere Anreise nach Neu-Ulm!