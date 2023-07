KAMELOT: cinematisches Musikvideo zu 'Eventide'

Vom neuen Album "The Awakening", das am 17. März 2023 via Napalm Records erschienen ist, gibt es jetzt auch ein "richtiges" Musikvideo zu 'Eventide'.



"The Awakening" stieg übrigens auf #9 der offiziellen deutschen Albumcharts ein.



Eventide







https://www.youtube.com/watch?v=bBpVZIaA6BA

