Neuigkeiten von EUNOMIA

Die norwegischen Power Metaller EUNOMIA kehren mit ihrem Album "The Chronicles of Eunomia Part 2" zurück, das im September 2023 via Rockshots Records herauskommt.



Das zweite Album von EUNOMIA ist eine gemeinsame Arbeit, denn das erste Album wurde komplett von Bandgründer, Sänger und Keyboarder Peter Danielsen geschrieben. Diesmal haben sowohl sein Bruder Marius Danielsen ("Legend of Valley Doom"), der Bassist Alexander Ormseth, der Gitarrist Magnar Winther Skorgenes und der Schlagzeuger Alessandro Kelvin (PERC3PTION) daran mitgearbeitet.



Auf "The Chronicles of Eunomia Part II" sind außerdem Alessandro Conti (TWILIGHT FORCE), Arnaud Ménard (ALKEMYST), Jimmy Hedlund (FALCONER), Matt Krais (SHADOWSTRIKE), Ty Christian (LORDS OF THE TRIDENT), Mikael Dahl (CRYSTAL EYES), Olaf Hayer (Luca Turilli's Band, DIONYSUS), Ivan Giannini (DERDIAN/VISION DIVINE) und Anders Sköld (VEONITY) als Gäste vertreten.



Mit 'The Story Goes On' gibt es einen ersten Eindruck.



Die Trackliste liest sich wie folgt:



01. The Search, feat. Alessandro Conti, Arnaud Ménard, Jimmy Hedlund

02. Glorious, feat. Artemij Ryabovol, Ronny Castillo

03. A New Dawn

04. Battle Of The Overlook, feat. Jimmy Hedlund

05. Another Dimension

06. My King, feat. Matt Krais, Fredrik Enochson

07. Clash Of Steel

08. Carry On

09. Riding Towards The Sunset, feat. Ty Christian

10. Raise Our Banners, feat. Mikael Dahl, Ty Christian

11. My Heart, feat. Olaf Hayer, Anders Sköld

12. The Story Goes On, feat. Ivan Giannini, Arnaud Ménard, Jimmy Hedlund



The Story Goes On







https://www.youtube.com/watch?v=2iKkb0Sqdww

