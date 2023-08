NECK CEMETERY: erste Single vom neuen Album

Am 27. Okrober 2023 erscheint via Reaper Entertainment mit "Bring us the Head" das neue Album von NECK CEMETERY. Zusätzlich zur jetzt veröffentlichen Trackliste gibt es mit'Secret of Steel' auch gleich einen ersten Vorgeschmack daraus.



Die Band kommentiert:

"Wir sind mächtig stolz, euch heute die erste Singleauskopplung von unserem kommenden Longplayer "Bring Us The Head" präsentieren zu können, Neckbreakers. Wenn ihr genau wie wir auf Schwerter, fiese Schurken und muskelbepackte Barbaren steht, die den Tag retten - also auf den Stoff, aus dem Heavy-Metal-Träume gemacht sind - dann ist „Secret of Steel“ euer Song. All hail Crom!"



Der Song wurde inspiriert durch den 80er Jahre Kultfilm "Conan - Der Barbar" mit Arnold Schwarzenegger. Aber auch Fans von Filmen wie "Terminator", "Army of Darkness" oder "Escape from New York" werden sich über das Album freuen, das mit einem weiteren detaillierten Cover-Artwork von Besil Wrathbone daherkommt.

Die Trackliste von "Bring us the Head" liest sich wie folgt:



1. Overture

2. F.O.A.D.

3. Judgement Night

4. Pet Sematary

5. Behind The Mask

6. Secret Of Steel

7. Eye Of the Snake

8. The Ballad Of Ash

Secret Of Steel







https://www.youtube.com/watch?v=RZQBd0BESKY