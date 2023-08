U.D.O. fordert: Kämpft für das Richtige!

Seit heute ist das neue U.D.O.-Album "Touchdown" erhältlich Zum Albumrelease präsentiert uns die Truppe das neue Lyrik-Video 'Fight For The Right'.



https://www.youtube.com/watch?v=djP4REKX6dM

