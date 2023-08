MAYHEM: Neue Live-Version

Bevor mit "Daemonic Rites" das neue MAYHEM-Live-Album über uns einbricht, gibt es in Form von 'Chainsaw Gutsfuck' einen kleinen Vorgeschmack.

Anbei die Trackliste:

01 Intro

02 Falsified and Hated

03 To Daimonion

04 Malum

05 Bad Blood

06 My Death

07 Symbols of Bloodswords

08 Voces Ab Alta

09 Freezing Moon

10 Pagan Fears

11 Life Eternal

12 Buried by Time and Dust

13 Silvester Anfang

14 Deathcrush

15 Chainsaw Gutsfuck

16 Carnage

17 Pure Fucking Armageddon