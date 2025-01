NAILED TO OBSCURITY gibt Tourdaten bekannt

NAILED TO OBSCURITY freut sich, ihre erste ausgedehnte Europatournee für den Herbst 2025 ankündigen zu können, mit Gästen wie YOTH IRIA (GR) und OAK, ASH & THORN (US). Diese Tour wird das 20-jährige Jubiläum der Band feiern, das dieses Jahr ansteht.



Die Band kommentiert:

"Wir sind überglücklich, diesen Herbst endlich als Headliner auf der Bühne zu stehen und euch das volle NAILED TO OBSCURITY-Erlebnis in Europa zu bieten! Nach Jahren unglaublicher Support-Touren, die uns auf einige der größten Bühnen in Europa und den USA geführt haben, ist die Zeit für uns gekommen, ein abendfüllendes Set und die Show zu präsentieren, von der wir immer geträumt haben.

Auf dieser unvergesslichen Reise werden uns die phänomenalen YOTH IRIA und die hypnotisierenden OAK, ASH & THORN begleiten und diesen Abend zu einem Abend des dunklen, atmosphärischen Metals machen, den ihr nicht verpassen solltet!

Dieses Jahr ist auch für uns ein ganz besonderes Jahr, denn wir feiern 20 Jahre NAILED TO OBSCURITY. Wir können uns keinen besseren Weg vorstellen, diesen Meilenstein zu feiern, als diese Tour mit euch allen zu teilen - unseren fantastischen Fans!"



NAILED TO OBSCURITY - EUROPEAN TOUR 2025, mit: YOTH IRIA + OAK, ASH & THORN



19.11.25-(DE) - Dresden: Chemiefabrik

20.11.25-(DE) - Mannheim: 7er Club

21.11.25-(CH) - Baden: Werkk Kulturlokal

22.11.25-(IT) - Bologna: Alchemica Club

23.11.25-(IT) - Mailand: Slaughter Club

24.11.25-(DE) - München: Backstage

25.11.25-(DE) - Stuttgart: Schwarzer Keiler

26.11.25-(FR) - Paris: Backstage By The Mills

27.11.25-(NL) - Maastricht: Muziekgieterij

28.11.25-(DE) - Siegburg: Kubana

29.11.25-(DE) - Herford: Kulturwerk

30.11.25-(DE) - Berlin: Urban Spree

01.12.25-(DK) - Kopenhagen: Stengade

02.12.25-(SE) - Stockholm: Kollektivet Livetm

03.12.25-(SE) - Gothenburg: Fängelsetg

04.12.25-(DE) - Hamburg: Logo

05.12.25-(DE) - Essen: Turock

06.12.25-(DE) - Emden: Live Music Center

