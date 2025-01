SACRED STEEL: Neuer Song und neue Platte im April

Am 25. April erscheint das langersehnte zehnte Album "Ritual Supremacy" der deutschen Epic Metaller SACRED STEEL via RPM ROAR. Es ist zugleich das erste musikalische Lebenszeichen der Band seit ihrem letzten Album aus dem Jahr 2016 "Heavy Metal Sacrifice". Wer es so lange nicht mehr aushält, darf gerne beim Titelsong schon mal ein bis zwei Ohren riskieren.

Ritual Supremacy

https://www.youtube.com/watch?v=K5vpPsZLx6Q

Quelle: Facebook Bandpage Redakteur: Stephan Lenze Tags: sacred steel ritual supremacy rpm roar