KHIRKI auf Tour

Die griechischen Stoner Rocker KHIRKI starten ihre "The Watchers"-Europatour am 13. März 2025 und haben bereits einige Shows in Deutschland und der Schweiz bestätigt. Weitere Dates hierzu werden in Kürze wohl noch folgen.

Die Termine im deutschsprachigen Raum bisher:

16.03.25 Graz (AT) - Club Wakuum

18.03.25 München (DE) - Feierwerk

19.03.25 Zürich (CH) - Dynamo

20.03.25 Köln (DE) - Stereo Wonderland

21.03.25 Waldbronn (DE) - Soundcheck One E.V.

24.03.25 Rheine (DE) - Nachtschicht

25.03.25 Mannheim (DE) - 7er Club