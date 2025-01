ORANGE GOBLIN verkündet Bandauflösung

Die englische Stoner Metal-Band ORANGE GOBLIN hat nach fast dreißig Jahren das Ende der Band verkündet.

Alle bestätigten Live-Auftritte wírd die Band aber selbstverständlich noch über die Bühne bringen. Die deutschen Fans können die Band also beim diesjährigen Wacken Open Air letztmalig live bestaunen.

Auf ihrer Facebook-Seite heißt es dazu:

"Während Orange Goblin in das 30. Jahr seines Bestehens geht, haben wir gemeinsam beschlossen, dass 2025 unser letztes Jahr sein wird. Vielleicht nicht für immer, und wer weiß, was in der Zukunft noch alles möglich sein könnte. Es waren wilde 30 Jahre, in denen wir unglaubliche Erfahrungen gemacht haben und uns magische Erinnerungen geblieben sind. Dafür sind wir alle sehr dankbar. Wir haben die Band gegründet, ohne eine wirkliche Vorstellung davon zu haben, was aus ihr werden würde. Wir begannen als gelangweilte Teenager mit einer gemeinsamen Liebe zu Heavy Metal, Classic Rock und Punk Rock. Wir schätzen uns sehr glücklich, dass wir in der Lage waren, mehrmals um die ganze Welt zu reisen und ein Netzwerk von Freunden rund um den Globus aufgebaut haben. Wir sind stolz auf alles, was wir zusammen erreicht haben, wir haben immer eine DIY-Ethik beibehalten und die Dinge auf unsere eigene Art und Weise und zu unseren Bedingungen gemacht. Wir sind nie Kompromisse eingegangen, um in eine bestimmte Szene zu passen, und wir haben das Gefühl, dass wir ein starkes Vermächtnis von 10 Studioalben hinterlassen, von denen jedes ein Meilenstein ist, der genau markiert, wo wir an jedem Punkt unserer Reise waren. Darauf sind wir mächtig stolz. Es war für keinen von uns eine leichte Entscheidung, wir haben alle 30 Jahre unseres Lebens in diese unglaubliche Band gesteckt, aber wir haben das Gefühl, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um uns auf unsere Familien und andere Interessen außerhalb der Band zu konzentrieren. Wir werden natürlich alle Shows und Festivals, die wir für 2025 geplant haben, in Ehren halten, ebenso wie einige andere Dinge, die wir in der Pipeline haben, aber dies könnte eure letzte Chance sein, Orange Goblin live zu erleben! Wir möchten uns bei allen bedanken, die uns das ermöglicht haben. Es gibt viel zu viele, um sie persönlich zu nennen, aber vor allem bei unseren Frauen und Kindern, die uns immer unterstützt haben, bei unseren ehemaligen Bandkollegen Martyn und Pete, bei der jetzigen und ehemaligen Road-Crew, die die Show so lange am Laufen gehalten hat, obwohl wir es ihnen nie leicht gemacht haben. Aber zu guter Letzt danken wir euch, den Orange Goblin Fans, die für uns das Fundament von allem waren. Nichts von dem, was wir getan haben, wäre möglich gewesen ohne die Fans, die die Alben, das Merchandise und die Showtickets gekauft haben und uns IMMER gezeigt und spüren lassen haben, wie sehr wir geschätzt werden. Wir danken euch allen aus tiefstem Herzen.......... -

Ben, Joe, Chris & Harry"

