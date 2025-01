PAPA ROACH mit neuem Live-Video

PAPA ROACH hat pünktlich zum Start ihrer "RISE OF THE ROACH TOUR" die neue Single 'Even If It Kills Me' über ihr eigenes Label New Noize Records/ADA veröffentlicht.



'Even If It Kills Me' ist eine Rückkehr der Band zu ihren Alternative Hardrock Wurzeln und wurde gestern Abend, am 21. Januar 2025, live in der ausverkauften "One Night Only" Special Show im Berliner Huxleys Neue Welt uraufgeführt.



Even If It Kills Me







https://www.youtube.com/watch?v=0PZFcrw_xBo



PAPA ROACH - "Rise Of The Roach"-Tour Daten (alle ausverkauft):



21.01.2025 (DE) Berlin, Huxleys "One Night Only" Special Show

23.01.2025 (DE) Frankfurt, Jahrhunderthalle

25.01.2025 (DE) Hamburg, Sporthalle

29.01.2025 (AT) Wien, Gasometer

01.02.2025 (DE) Düsseldorf, Mitsubishi Electric Hall

Quelle: Head Of Promotion Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: papa roach even if it kills me