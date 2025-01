BLEED FROM WITHIN: auch in der Hölle gibt es noch Hoffnung

Am 4. April 2025 erscheint via Nuclear Blast das neue Album "Zenith" von BLEED FROM WITHIN. Eine weitere Single mit Musik-Video heißt 'A Hope In Hell'.



Die Band kommentiert die neue Single wie folgt:

" 'A Hope In Hell' ist eines der melodischeren Stücke unseres letzten Albums und eines, mit dem wir uns alle schon früh im Schreibprozess verbunden fühlten. Die Entwicklung dieses Songs ist ein großartiger Indikator dafür, was wir auf unserer letzten Veröffentlichung erforscht haben; wir haben uns melodisch weiterentwickelt, aber auch einen dunklen und schweren Groove gefunden, der unseren Sound wirklich untermauert. Wenn man sich die Texte anschaut, wird das Leben nicht einfacher und jeder, den du kennst, hat mit seinen Herausforderungen zu kämpfen. Wir sind in sich wiederholenden Zyklen von Widrigkeiten und Entbehrungen gefangen, aber unsere Wahrnehmung kann sich ändern, wenn wir akzeptieren, dass auf der anderen Seite solcher Dinge Wachstum liegt. Nehmt davon, was ihr wollt, aber seid sicher, dass wir euch die Daumen drücken. Viel Spaß."



https://www.youtube.com/watch?v=WOrD3iOgviw

