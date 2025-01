CONQUER DIVIDE: neue Single, neue Tour

CONQUER DIVIDE veröffentllicht ihre neueste Single 'Bad Dreams' gemeinsam mit der Metalcore-Band Of VIRTUE aus Michigan. Die Single erscheint unmittelbar vor ihrer Großbritannien- und Europatournee mit NEW YEARS DAY und ANKOR.



Ihr letzten Albums "Slow Burn" wurde am 8. September 2023 veröffentlicht. Eine Deluxe Edition des Albums wurde am 27. September 2024 digital veröffentlicht und enthält sechs zusätzliche Aufnahmen. Drei davon stammen aus der Next Wave Concert Series von Sirius XM Octane, nämlich 'Bad Guy', 'Atonement' und 'Paralyzed'. Neben 'Paralyzed (feat. ATTACK ATTACK!)', 'Only Girl' (Acoustic) und '80 Proof'.



CONQUER DIVIDE wird in England und auf dem europäischen Festland von Januar bis März 2025 auf Tour gehen. Als Support von NEW YEARS DAY (21.01.25 - 01.02.25) und ANKOR (07.02.25 - 16.03.25).



Bad Dreams, feat. Of VIRTUE







https://www.youtube.com/watch?v=rQuKfGBcoaQ



Tourdaten (D, CH, A):



Als Support von NEW YEARS DAY:

22.01. D-Köln-Luxor



Als Support von ANKOR:

07.02.25 D-Köln - Club Volta

08.02.25 D-Berlin - Frannz Club

25.02.25 CH-Aarau - Kiff

28.02.25 A-Wien-Flex

01.03.25 D-München - Feierwerk

02.03.25 D-Stuttgart – Im Wizemann

13.03.25 D-Hamburg - Logo

14.03.25 D-Dresden - Chemiefabrik

15.03.25 D-Aschaffenburg – Colos-Saal



Quelle: Mark Dehler, Netinfect Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: conquer divide of virtue bad dreams new years day ankor