SOMETIME IN FEBRURAY: Neues Video

Am 21. März soll das neue Album "Where Mountains Hide" der Instrumental-Prog-Formation SOMETIME IN FEBRUARY erscheinen. Der Videoclip zur digitalen Single 'Palantir' wurde kürzlich veröffentlicht.







https://www.youtube.com/watch?v=e3Nz_o5cliM

