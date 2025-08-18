MÉLANCOLIA mit zweitem Album
Die Deathcoretruppe MÉLANCOLIA, aus Melbourne Australien, steht mit dem zweiten Studioalbum "Random.Access.Misery" in den Startlöchern. Nach "HissThroughRottenTeeth" (2023) wird der neue Langspieler wieder via Nuclear Blast Records, am 19.08.2025, veröffentlicht. Die beiden Singles 'Picking Scabs' und 'Spit!' gibt es bereits vorab.
"Random.Access.Misery" Trackliste:
1. All_Is_Rust
2. Icanseethroughtheholesinmyhands
3. Picking Scabs
4. <Boiler.Room>
5. Lithia
6. RoseBloomWrist
7. Spit!
8. Random.Access.Misery
9. Cold Now
10. Colder Still
Picking Scabs (OFFICIAL VISUALIZER)
https://www.youtube.com/watch?v=vxAKL2gjikM
- Quelle:
- Nuclear Blast Records
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- randomaccessmisery mlancolia
