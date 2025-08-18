METALFEST PILSEN 2026 - Erste Bands bestätigt

Heute schon an 2026 denken. Heute hat der Veranstalter vom Metalfest in Pilsen die erste Bandwelle bekanntgegeben. Im Amphitheater von Lochontin werden unter anderem folgende Bands spielen:

Tobias Sammet´s AVANTASIA, SEPULTURA (The final Czech Show), ACCEPT, FREEDOM CALL, ORPHANED LAND. Die bisher bestätigten Bands findet Ihr im Flyer.

Das Metalfest in Pilsen findet vom 5. Juni 2026 bis 7. Juni 2026 im tschechischen Pilsen statt. Bis Ende Oktober bekommt Ihr Early Bird-Tickets über Pragokoncert.

Hier findet Ihr unserem Festival-Bericht aus diesem Jahr.



